Japonya Kovid-19'a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya Kovid-19'a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor

03.02.2021 05:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 05:26
Japonya Kovid-19'a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarının ay ortasında başlatılmasının planlandığını söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarının ay ortasında başlatılmasının planlandığını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Suga, 126 milyonluk ülke nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde aşı tedariki hedefinin sürdüğünü belirtti.

Suga, aşı güvenliliğinin sağlanmasına yönelik çok sayıdaki tedbir sebebiyle Japonya'nın aşı uygulamalarına başlamak konusunda diğer ülkelere kıyasla geriye düştüğünü söyledi.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bakanlık heyeti, başvuru sonrası onaylanmasına yönelik incelemeleri süren Pfizer aşısını 12 Şubat'ta onaylayacak.

Bu kapsamda ilk aşı teslimatı Belçika'dan Japonya'ya 14 Şubat'ta ulaşacak ve öncelikle 10 bin sağlık çalışanı aşılanacak.

Mart ortasından itibaren 3,7 milyon sağlık çalışanı, daha sonra virüs belirtileri göstermiş kişiler, nisan başından itibaren de 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Sonraki süreçte ise aşı uygulama kapsamının ülke geneline yaygınlaştırılması planlanıyor.

Hükümet, şimdiye kadar aşı üreticileri Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'dan toplamda 157 milyon kişinin aşılanmasına yetecek kadar aşı sipariş etti.

Kyodo'ya göre Moderna ve AstraZeneca aşıları için Sağlık Bakanlığına henüz başvuru yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özgür Özel Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Guy Ritchie Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Hakan Kutlu Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Darbe İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya Kovid-19'a karşı aşılamaya şubat ortasında başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 05:26:53. #1.15#
title