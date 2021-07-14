Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylini onaylayacak
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Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylini onaylayacak

Japonya Kovid-19'a karşı antikor kokteylini onaylayacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Sağlık Bakanlığı, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimden oluşan antikor kokteylini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinde kullanılması için onaylayacak.

Japonya Sağlık Bakanlığı, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimden oluşan antikor kokteylini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavilerinde kullanılması için onaylayacak.

Kamu yayıncısı NHK'nın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, antikor kokteyline gelecek hafta acil kullanım onayı verilecek.

Resmi başvurusu Chugai Pharmaceutical firmasınca geçen ay yapılan kokteylin, deniz aşırı ülkelerdeki testlerinde virüsü yüzde 70 oranında durdurduğu kaydedildi.

Kokteyl, kabul edilmesi halinde "remdesivir", "steroid dexamethasone" ve "baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

Trump kullanmıştı

Regeneron Pharmaceuticals üretimi kokteyl, ABD'de Kasım 2020'de acil kullanım onayı almıştı.

İlacın, oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlar ile ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği vurgulanmıştı.

Kokteyl, görevi esnasında Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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