Japonya Kovid-19'a karşı ada eyaleti Okinawa'da OHAL uygulayacak
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Japonya Kovid-19'a karşı ada eyaleti Okinawa'da OHAL uygulayacak

Japonya Kovid-19'a karşı ada eyaleti Okinawa'da OHAL uygulayacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en güneydeki ada eyaleti Okinawa'yı olağanüstü hal (OHAL) kapsamına alacak.

Japonya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında en güneydeki ada eyaleti Okinawa'yı olağanüstü hal (OHAL) kapsamına alacak.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Okinawa Adası'nda OHAL şartlarını yürürlüğe sokacak.

Okinawa Valisi Tamaki Denny, dün düzenlediği basın toplantısında, eyalet geneli vaka artış oranlarının, OHAL'in uygulandığı eyaletlerle aynı seviyeye yükseldiğini söylemişti.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip eyaletin sağlık altyapısının "kritik durumda" olduğunu kaydeden Tamaki, restoran ve barlara erken kapanma çağrısında bulunmuştu.

Vali Tamaki, "Merkezi hükümete Okinawa'da ivedilikle OHAL uygulamasını yürürlüğe koyması çağrısı yapıyorum." demişti.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu ise düzenlediği basın toplantısında, Okinawa'daki son durumu "yakından ve ihtiyatla" izlediklerini, valiliğin talebinin değerlendirildiğini belirtmişti.

Başkent Tokyo dahil 9 eyalette salgına karşı OHAL şartları sürüyor. Ada eyaletinin dahil edilmesi halinde Japonya genelinde OHAL kapsamındaki eyalet sayısı 10'a çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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