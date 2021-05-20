Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
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Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak

Japonya Kovid-19'a karşı 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yayılmasını önlemek için Tayland ve Sri Lanka dahil 6 ülkeden yabancı yolcuların ülkeye girişini durduracağı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya, Kovid-19 salgınının ülke içinde yayılmasını engellemek amacıyla 6 ülkeden yolculara giriş kısıtlaması uygulayacak.

Bu kapsamda son iki haftada Tayland, Kamboçya, Seyşeller, Saint Lucia, Doğu Timor ve Moğolistan'a seyahat öyküsü bulunan yolcuların Japonya'ya girişi durdurulacak.

21 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek yönetmelik, Japon vatandaşlarını, Japonya'da oturumu bulunan yabancıları ve aileleri etkilemeyecek.

Böylelikle kısıtlama kapsamına alınan ülke sayısı 159'a yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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