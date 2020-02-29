Japonya koronavirüs sebebiyle sosyal hayata 2 hafta ara verdi

29.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:04

Japonya'da Başbakan Shinzo Abe'nin çağrısıyla spor karşılaşmalarına, etkinliklere ve okullara 2 haftalık ara verilmesinin ardından, koronavirüsü sebebiyle Universal Stüdyoları Gezi Parkı ve Tokyo Disneyland da kapılarını 15 Mart'a kadar ziyaretçilere kapattı. Dünya genelinde koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924 oldu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin organizatörlere yaptığı 'iptal edin ya da erteleyin' çağrısı üzerine Universal Stüdyoları Gezi Parkı ve Tokyo Disneyland da 15 gün süreyle kapandı. Tokyo, Nara, Kyoto ve Fukuoka kentlerinde ulusal müzeler kapanırken, ülkede önemli spor karşılaşmaları ya seyircisiz oynanıyor ya da iptal ediliyor. Ülke çapında etkinlikler ertelenirken, 24 Temmuz'da başlayacak 2020 Tokyo Olimpiyatları, şimdiden koronavirüsü sebebiyle tehlike altında bulunuyor. Japon yetkililerden olimpiyatlara dair açıklama yapılmazken dünya basını olimpiyatların üzerindeki virüs tehlikesini sorguluyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: "DÜNYA SALGINA HAZIR DEĞİL"Dünya genelinde koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924 olurken, hasta sayısı ise 85 bin 182 oldu. Koronavirüsüyle hasta olup iyileşen kişi sayısı ise 39 bin 524 oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından cuma günü yapılan basın toplantısında yetkililer, ülkelerde tespit edilen koruyucu maske ve diğer tıbbi malzeme (virüs tespit kiti) sıkıntısının 'Dünya'nın salgına hazırlıklı olmadığını' gösterdiğini ifade etti. Örgüt yetkilileri İtalya ve İran gibi ülkelerde hasta sayısının gösterdiği hızlı artışı endişe verici bulduklarını açıkladı. İki haftalık bir süreçte Çin ve Güney Kore'den sonra en fazla koronavirüsü rastlanan iki ülke olan İtalya'da hasta sayısı 889 olurken İran'da ise 388'e yükseldi.

Kaynak: DHA