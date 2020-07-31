Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

Japonya'da salgın nedeniyle bir araya gelemeyen aile üyeleri, sevdiklerinin ardından düzenledikleri cenaze törenlerinde yaratıcı çözümlere başvuruyor ve ilginç şekillerde yas tutuyor.

Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti
31.07.2020 07:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:15

Koronavirüs salgını, hayatı olduğu kadar ölümü de etkilemeye devam ediyor. Bunun en son örneği, cenaze merasimlerinin değişime uğradığı Japonya'da sayısı artan "akıllı cenazeler."

Japonya'da cenazeler çok özel ve oldukça detaylı kurallara bağlı törenler olarak kabul ediliyor. Vefat eden kişi, son geceyi evinde ailesiyle beraber geçirip ertesi sabah önce cenaze töreninin yapılacağı mekana ve ardından da krematoryuma götürülüyor.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Japonya'daki pekçok cenaze evi bu işlemde baştan sona değişiklikler yapmak durumunda kaldı.

Yasaklar yüzünden fiziksel olarak törende hazır bulunamayan kişilerin isteğine uyularak Zoom üzerinden takip edilen cenazeler, artık yeni bir ticaret yöntemi haline geldi.

Tokyo'daki Life Ending Technologies firması, şimdiye dek 50'den fazla "akıllı cenaze" organize etti. Firmaya göre özellikle 2 Nisan'da ilan edilen acil durumda eyaletler arası seyahatlerin yasaklanması sonrası, çok fazla insan yakınlarının cenazelerine katılamadı.

Bu kişiler bilgisayar ekranının karşısına geçip töreni izleyebiliyor ve vefat eden kişinin ruhuna tütsü yakabiliyorlar.

Nagoya'da bir cenaze evi işleten Yuki Nişida, yurt dışında yaşayan ve salgın nedeniyle Japonya'ya zamanında geri dönemeyen müşterisinden bahsediyor:

"Cenaze merasiminin amacı, toplanan dost ve akrabaların vefat eden kişinin ne düşündüğünü ve nasıl yaşadığını yadetmeleri olduğuna göre bunu sanal ortamda gerçekleştirmeleri de mümkün."

Öte yandan, Osaka'da bulunan Hotel Relation çok farklı bir otel ve müşteri olarak sadece yeni vefat etmiş kişileri kabul ediyor. Bu "cenaze oteli"ne rezervasyonu yapılan cenazelerde hayatını kaybeden kişinin yakınları, tabutların yanında kısa bir süre de olsa emniyetli bir biçimde yas tutuyor.

Uzmanlara göre cenazeler, yakınların birbiriyle konuşup üzüntülerini hafifletmelerine aracı oluyor. Cenaze uzmanı Chisato Sawa, "Cenazeye katılım düştükçe ve merhum kişiyle yeterince zaman geçirip veda etme imkanı ortadan kalktıkça merhumun yakınlarının yaşadığı üzüntünün daha da derinleşmesinden endişe ediyorum." diyor.

Japonya'nın Hokkaido adasındaki bir başka örnekte de cenaze evi, koronavirüsten ölen 80 yaşındaki bir kadının, karantina nedeniyle evinden ayrılamayan oğluna töreni ekrandan izletip annesinin küllerini eve teslim etti.

Cenazeden 49 gün sonra yapılan ve yakın akraba ve arkadaşların katıldığı "mevlüt" tarzı törenlerde bir rahibin Budist duaları (sutra) okuması da bir Japon geleneği.

Ancak bu görevin de salgın tehlikesi nedeniyle yok olmasını istemeyenler, salgının ortaya çıkmasından önce geliştirilen Japonya'nın ilk robot rahibi Budist Pepper ile ilk android rahip Mindar'a salgınla beraber daha çok iş düşeceğini ön görüyorlar. Japonya'da WhatsApp benzeri ücretsiz bir uygulama olan Line'da vaaz veren ve dua okuyan rahipler de mevcut.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü 3. Sayfa
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu 3. Sayfa
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu Güncel
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Ekonomi
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı Güncel
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Kan kusunca minibüsten inen yaşlı adam, oturduğu kaldırımda yaşamını yitirdi
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Son Dakika: Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin İlhan Cihaner Pınar Gültekin Vladimir Putin
Magazin Alişan Ebru Şallı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor İrfan Buz Erol Bulut Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 08:15:33. #1.15#
title