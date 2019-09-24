Japonya Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Türkiye'de
Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.
Japonya Üst Meclisi (Sangiin) üyesi ve iktidar ortağı Komei Partisi Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki heyetle Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yamaguçi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Yamaguçi'nin milletvekili heyetiyle cumaya kadar İstanbul'da da temaslarda bulunması bekleniyor.