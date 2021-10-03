Japonya kasımın ilk yarısında olağan genel seçime gidiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya kasımın ilk yarısında olağan genel seçime gidiyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya kasımın ilk yarısında olağan genel seçime gidiyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ay ortasında Meclisi feshedeceği, kasım ayının ilk yarısında olağan genel seçimlere gideceği belirtildi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) ay ortasında Meclisi feshedeceği, kasım ayının ilk yarısında olağan genel seçimlere gideceği belirtildi.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, LDP Genel Başkanlığına seçilen Kişida Fumio, hafta başında Mecliste oylamaya girecek.

LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Meclis oturumunda Kişida'nın, Japonya'nın yeni başbakanı olarak ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni başbakan kabinesini hafta içinde kamuoyuna duyuracak ve 8 Ekim'de Mecliste ilk politika konuşmasını yapacak.

Kişida, 11-13 Ekim'de muhalefet partilerinin katılımıyla düzenlenecek soru-cevap oturumlarını gerçekleştirecek, ertesi gün de Meclisi feshedecek.

En muhtemel senaryoya göre 26 Ekim'de kampanyası başlatılacak olağan genel seçim 7 Kasım'da düzenlenecek.

Takvimin gecikmesi halinde, kampanyası 2 Kasım'da başlayacak seçimler 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İktidar ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo'nun, Meclisin 14 Ekim'de feshedilmesi yönünde görüşlerini Kişida'ya ilettiği belirtildi.

LDP'nin Meclis İşleri Komitesi Başkanı Moriyama Hiroşi, genel seçimlerin büyük olasılıkla 7 Kasım'da düzenleneceğini dile getirdi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Oğuzhan Koç Pınar Deniz Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Güven Yalçın Muslera Balotelli Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Mahmut Özer Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Japonya kasımın ilk yarısında olağan genel seçime gidiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 05:25:02. #1.12#