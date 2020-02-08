Japonya karantina gemisinde araştırmaya başlıyor

08.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:32

Japonya, korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki yolculara anket dağıtarak, virüsün yayılma süreci ile ilgili detaylı bilgi elde etmeye hazırlanıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve farklı ülkelerde artan vaka sayısıyla endişeye neden olan korona virüsünün sayısal olarak Japonya'daki en büyük yayılma alanı olan karantina gemisi ile ilgili hükümetten yeni adım geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, an itibariyle gemide bulunan yaklaşık 3 bin 600 yolcu ve mürettebata, virüsün yayılma sürecini detaylı olarak araştırmak için anket dağıtılacak. Gemideki herkese, geriye dönük Çin'in Hubei Eyaleti'ne seyahat edip etmedikleri, bölgeye gittilerse hangi tarihler arasında bulundukları ve bulundukları gemide daha önce hangi yolcularla temas kurdukları gibi sorular soracağı öğrenilen hükümet, böylece virüsün yayılma rotasını ve gemide enfekte olmuş olma ihtimali bulunan yolcuların olup olmadığını saptamaya çalışacak.



Tıbbi malzeme temin edildi



Öte yandan, gemide bulunan 147 kişiye gerekli tıbbi malzemelerin teslim edildiği açıklanırken, tıbbi malzeme talebinde bulunan diğer yolculara da gerekli malzemenin ivedilikle ulaştırılacağı kaydedildi. Yolcuların en az 19 Şubat'a kadar gemide kalacakları açıklanırken, İHA'ya konuşan gemideki bazı yolcular, karantina süresinin uzayabileceğini öngörüyor. Gemide virüs taşıdığı tespit edilerek tedavi altına alınan kişi sayısı ise bugün itibariyle 64 olarak biliniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA