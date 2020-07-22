Japonya "kara sularını 100 gündür ihlal ettiği" iddiasıyla Çin'e tepki gösterdi
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Japonya "kara sularını 100 gündür ihlal ettiği" iddiasıyla Çin'e tepki gösterdi

Japonya, Doğu Çin Denizi'nde iki tarafın da egemenlik iddia ettiği takımadalar etrafında Çin'e ait gemilerin art arda 100 gündür faaliyet göstermesine tepki gösterdi.

Japonya
22.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:32

Japonya, Doğu Çin Denizi'nde iki tarafın da egemenlik iddia ettiği takımadalar etrafında Çin'e ait gemilerin art arda 100 gündür faaliyet göstermesine tepki gösterdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, "Senkaku" adaları etrafında Çin'in "rahatsız edici" faaliyetlerinden endişe duyulduğunu kaydetti.

Çin gemilerinin ada etrafında aralıksız 100 gündür faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Suga, "İzlemek için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sahil Güvenliğe ait devriye botları, Çin tarafına gerekli uyarılarda bulunuyor." dedi.

Japonya'ya ait devriye gemilerinin bölgede tutulduğunu ve bunun tansiyonu düşürmeye yetmediğini belirten Suga, şöyle devam etti:

"Kara, hava ve deniz sahalarımızı kararlılıkla koruma politikamız gereğince hükümetimiz Senkaku Adalarını yakından takip ediyor. Arka arkaya ve sert biçimde diplomatik protestolar çekiyoruz. Yeniden makul bir tutumla sakinliğin muhafaza edilmesi gereğini Çin tarafına tekrarlıyorum."

Kyodo ajansına göre, Çin'e ait gemiler 14 Nisan'dan bu yana Doğu Çin Denizi'nde "Japonya'nın kontrolündeki adaların" çevresinde ya da yakınında seyrediyor.

Japonya Sahil Güvenliği, son günlerde Çin'e ait biri mitralyöz donanımlı 4 geminin bölgede dolaştığını ve gerekli uyarıların yapıldığını kaydetmişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, temmuz başlarında Çin Sahil Güvenliğine ait 2 geminin Japonya kara sularındaki adalar etrafından 39 saat boyunca ayrılmadığı ve bu süre aralığının Eylül 2012'den beri en uzun dönem olduğu belirtiliyor.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: AA

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