Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin Otsu üssündeki Kovid-19 vaka sayısı 187'ye çıktı
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Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin Otsu üssündeki Kovid-19 vaka sayısı 187'ye çıktı

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin Otsu üssündeki Kovid-19 vaka sayısı 187'ye çıktı
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) ülkenin batısında yer alan Otsu askeri üssündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 187'ye yükseldiği bildirildi.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetlerinin (GSDF) ülkenin batısında yer alan Otsu askeri üssündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 187'ye yükseldiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin GSDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre batıdaki Şiga eyaletindeki Otsu askeri üssünde 52 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Virüse yakalananların tümünün GSDF'nin eğitim birliğine mensup olduğu, askeri üste aynı yatakhanede barındığı ve sadece 9'unun aşılı olduğu bildirildi.

Hastalar karantinaya alındı.

Böylelikle Otsu askeri kampında Kovid-19'a yakalananların sayısı 187'ye yükseldi.

Salgına karşı önlemleri artıracağını, olası yakın temas içeren faaliyetleri azaltacağını bildiren GSDF, ülke geneli eğitim birliklerinde aşı uygulamalarına öncelik verme ve yerel idarelerdeki sağlık kuruluşlarıyla iş birliği halinde vaka izini saptama kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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