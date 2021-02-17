Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri, Çin'e karşı üç nakliye gemisi ile donatılacak

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), Çin'in askeri hareketliliği karşısında, ülkenin güneybatısındaki adalardaki birliklerinin takviyesi için 2024'e dek üç nakliye gemisi ile donatılacak.

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), Çin'in askeri hareketliliği karşısında, ülkenin güneybatısındaki adalardaki birliklerinin takviyesi için 2024'e dek üç nakliye gemisi ile donatılacak.

Kyodo ajansının haberine göre, yeni güvenlik alanlarında kabiliyetlerinin artırılması kapsamında GSDF'ye ilk kez teslim edilecek nakliye gemilerle, ülkenin güneybatısındaki adalarda konuşlu askeri birliklere destek verilecek.

Buna göre imal edilecek 3 nakliye gemisi vasıtasıyla uzak adalarda görevlendirilen askeri birliklere mühimmat, yakıt ve gıda tedariği sağlanacak.

Savunma Bakanlığının, bir adet 2 bin ton ve iki adet 400 tonluk nakliye gemilerin imalatı için 2022 mali yılı bütçesi için fon tahsis edilmesini hedefliyor.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) bünyesindeki büyük tonajlıların, adaların küçük limanlarına yanaşamaması sebebiyle küçük tonajlı gemilerden yararlanılması hedefleniyor.

"Sadece ABD'ye güvenemeyeceğimize göre"

Hükümet, adaların işgal edilmesi durumunda, GSDF'nin Amfibi Acil İntikal Birliğini de yük gemileriyle bölgeye sevk etmesi planlıyor.

Bu kapsamda GSDF bünyesinde 2024 yılında deniz ulaşım birliği kurulacak.

Bu birlik 2016'dan beri adalarda konuşlanmış ve yerden gemiye füzelere karşı kıyı izlemeden sorumlu GSDF birlikleriyle koordine olacak.

Kyodo'ya konuşan Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Sadece ABD'ye güvenemeyeceğimize göre, adaları savunmak için kendi kararlılığımızı göstermek gerekir. Senkaku zarar görmesin diye öz savunma kapasitelerimizi geliştirmeliyiz." dedi.

Ekim 2020'de Japonya ve ABD birlikleri, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku adalarının olası işgaline karşı, güneydeki Kagoşima eyaletindeki insansız adalarda ortak tatbikat düzenlemişti.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansının haberinde, kanunun, Çin'e Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile ocak sonunda gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Kişi, Senkaku Adaları'nın, "Japonya'ya silahlı saldırı olması halinde ABD'nin koruması şartını içeren" ABD-Japonya ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söylemişti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan