Japonya JICA heyeti Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti
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Japonya JICA heyeti Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti

Japonya JICA heyeti Kırşehir Valisi Akın'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a ziyarette bulundu.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının her geçen gün daha da pekiştiğini belirterek, Kaman Kalehöyük'te yapılan kazı çalışmalarının Tük-Japon dostluğunun en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Kalehöyük'teki kazının insanlık tarihi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akın, "Bu vesileyle, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro ve beraberindeki heyeti Ahilik kültürünün merkezi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle ön plana çıkan Kırşehir'de görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro İkuro da Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünce Kaman Kalehöyük'te yürütülen kazılarda elde edilen bulgularla tarihe ışık tutulduğuna işaret ederek, "Aynı zamanda Yassıhöyük'te kazı çalışmaları da devam ediyor. Bu ziyaretimizde sayın Kırşehir Valimizle zengin bir mirasa sahip olan Kırşehir'in tanıtılması için yapabileceğimiz çalışmaları değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Ziyarete JICA Türkiye Ofisi proje danışmanı Sekiguchi Yasunori ve program Sorumlusu Esra Yıldız, Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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