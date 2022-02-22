Japonya İş Federasyonu ülkeye giriş yasağının hafifletilmesi politikasını eleştirdi

Japonya'nın en büyük iş lobisi Japonya İş Federasyonu (Keidanren), hükümetin Kovid-19'a karşı yabancıların ülkeye giriş yasağını hafifletme politikasının "hızlandırılmasını" istedi.

Keidanren Başkanı Tokura Masakazu, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kasım 2021'den bu yana uygulanan söz konusu yasağı hafifletme politikasını "yetersiz bulduklarını" söyledi.

"Bunun ancak ilk aşama olabileceğini" belirten Tokura, gerekli önlemler alınarak sınır önlemleri ile yolcu sınırlamalarının hafifletilmesi politikasının "daha da hızlandırılmasını" talep etti.

Tokura, sınır önlemlerinin "hafifletilmesindeki" engelin, "karışık göç kabul ve takip prosedürleri" olduğunu vurgulayarak "dijital teknolojilerin artırılmasından faydalanılması" çağrısı yaptı.

Birçok ülkenin Kovid-19'u "pandemik yerine artık 'endemik' olarak tanımaya başladığını" savunan Tokura, bu ülkelerin "sosyal kurallarını da bu doğrultuda adapte ettiğini" söyledi.

Tokura, Japonya ekonomisinin de "küresel ekonomiye entegre olduğuna" dikkati çekerek ülkesinin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Önlemler martta hafifliyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, geçen hafta, ülkesinde 6. dalgasını yaşayan Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hal ile sınır önlemlerinin "kademeli hafifletileceğini" açıklamıştı.

Kişida, "Ziyaret sorumluluğuna sahip kuruluş gözetiminde, turistleri hariç tutarak yabancıların girişine izin vereceğiz. (Günlük) Yolcu giriş sınırlamasını 5 bine yükselteceğiz" demişti.

Mart itibarıyla başlatılacak aşamalı plana göre, ülkeye girişlerde uygulanacak karantina süreleri hem Japonlar hem de yabancılar için 3 güne indirilecek.

Ülke geneli halihazırda 36 eyalette virüse karşı uygulanan kısmi olağanüstü hal (OHAL) uygulaması da vaka seyir hızının hafiflediği bölgelerde kademeli olarak kaldırılacak.