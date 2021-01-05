Japonya, İran'ın uranyum zenginleştirmesinden "endişe" duyuyor

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "ciddi endişe" duyduklarını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Baş Sekreter Katsunobu, yaptığı açıklamada, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirmesini değerlendirdi.

Kato, "Nükleer anlaşmanın ihlali olan bu harekete yönelik ciddi endişe duyuyoruz. Nükleer anlaşmaya riayet etmeleri ve sarsıcı adımlar atmaktan kaçınmaları çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İran'ın anlaşma çerçevesinde kalmasını arzu ettiklerini belirten Kato, bu kapsamda İran makamları ile diplomatik kanallar yoluyla temasların sürdürüleceğini kaydetti.

İran Atom Enerjisi Kurumu, Fordo'daki nükleer tesiste dün başlatılan işlemler sonucunda yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum elde edildiğini açıklamıştı.

Nükleer anlaşma yüzde 3,67'ye izin veriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Nükleer anlaşma İran'a uranyumu en fazla yüzde 3,67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4,5 oranında tutuyordu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikast sonrası mecliste kabul edilen yasa uyarınca uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştireceklerini UAEA'ya bildirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan