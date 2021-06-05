Japonya, İngiltere'den dönenlere yönelik karantina süresini uzattı
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Japonya, İngiltere'den dönenlere yönelik karantina süresini uzattı

Japonya, İngiltere'den dönenlere yönelik karantina süresini uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, Hindistan mutasyonunun ülkede yayılmasını engellemek üzere İngiltere'den dönenlere yönelik uygulanan karantina süresini 3 günden 6 güne çıkarma kararı aldı.

Japonya hükümeti, Hindistan mutasyonunun ülkede yayılmasını engellemek üzere İngiltere'den dönenlere yönelik uygulanan karantina süresini 3 günden 6 güne çıkarma kararı aldı.

Covid-19 salgını nedeniyle sınırları turistik amaçlı ziyaretlere kapalı olan Japonya'da hükümetten virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonuna karşı yeni bir tedbir adımı geldi. İngiltere'ye seyahat geçmişi bulunan yolculara uygulanan karantinanın süresinin 3 günden 6 güne çıkarılacağı bildirildi. Bu kapsamda Japonya'ya varışından önceki 14 gün içinde İngiltere'de bulunmuş yolcuların ülkeye dönüşte belirlenen tesislerde karantinaya alınacağı ifade edildi. Ayrıca, söz konusu yolculara 6 günlük süre zarfında 2 kez Covid-19 testi uygulanacağı kaydedildi.

Pazartesi günü itibariyle yürürlüğe girecek uygulama ile ilgili konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, "İnsanların sağlığını ve yaşamını korumak adına tüm önlemleri gerektiği şekilde alacağız" ifadelerini kullandı.

Tedbirler arttırıldı

Japonya'da hükümet Covid-19'un farklı mutasyonlarının görüldüğü ülke ve bölgelerden dönenlere yönelik sınır tedbirlerini sıkılaştırmıştı. Ülkeye girişte negatif Covid-19 test sonucu ibraz etme şartına ek olarak Hindistan, Bangladeş, Maldivler, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka dahil birçok ülkeye yönelik uygulanan karantinanın kapsamı genişletilmişti.

Toplam Covid-19 vaka sayısının dün itibariyle 758 bin 551'e ulaştığı ülkede, 13 bin 484 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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