Japonya imparatorunun 'taht' törenine tayfun engeli

17.10.2019 11:50

Japonya'da İmparator Naruhito'nun taht töreninin ardından gerçekleştirilmesi planlanan kutlama alayının, ülkeyi vuran tayfun nedeniyle 10 Kasım'a ertelendiği açıklandı.



Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito'nun tahta çıkışı şerefine gerçekleştirilecek törenler dizisi, ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu engeline takıldı. Japonya hükümeti, taht töreninin ardından gerçekleştirilmesi planlanan kutlama alayı etkinliğinin ülkeyi vuran Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu yıkım nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Tayfunun meydana getirdiği hasarla başa çıkmak üzere yürütülen çabalara odaklanılacağını belirten yetkililer, tören alayına ilişkin yeni detayların yarın gerçekleştirilecek kabine toplantısında netleşeceği bilgisini verdi.



Taht töreni yapılacak



Tarih değişikliğinin gelecek hafta salı günü gerçekleştirilecek taht törenini kapsamadığı, taht töreninin ardından misafirler onuruna verilecek ziyafetin de Kasım'a erteleneceği öğrenildi. Tayfun nedeniyle iptal edilen kutlama alayının da 10 Kasım'da daha önce planlanan şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor.



İlklerin imparatoru



Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Prens Naruhito, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk imparator unvanını almıştı. 200 yıldan fazla bir süredir ilk kez bir imparator tahtı kendi isteğiyle devrederken, modern Japonya tarihinde ilk kez görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparatorun aynı dönemde Japonya'da bulunuyor olması da büyük ilgi uyandırmıştı. Ülkede, Reiwa adındaki yeni dönem de İmparator Akihito'nun tahttan inmesi ile başlamıştı. Salı günü gerçekleştirilecek geleneksel bir törenle taç giyecek olan İmparator Naruhito'nun daveti üzerine birçok ülke liderinin Japonya'ya gelmesi bekleniyor. - TOKYO

Kaynak: İHA