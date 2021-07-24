Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere "olimpiyat ve dayanışma ruhu" vurgusu
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Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere "olimpiyat ve dayanışma ruhu" vurgusu

Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere 'olimpiyat ve dayanışma ruhu' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Japonya İmparatoru Naruhito, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Açılış seremonisi gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları kapsamında ülkesine ziyarette bulunan yabancı liderleri kabul eden Naruhito, turnuvaya yönelik dayanışma mesajı verdi.

Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda ağırladığı 11 ülkeden 12 yabancı lidere Naruhito, Kovid-19 salgınına karşı "daha büyük zihin beraberliği" vurgusu yaptı.

Naruhito, "Tokyo Oyunları'nın, olimpiyat ruhunu, barış ve dayanışmayı bize hatırlatmasını umut ediyorum ki meşaleyi geleceğin ruhuna taşıyabilelim. Ümidim, sporcuların Kovid-19'dan korunarak ve sıcak havaya da dikkat ederek sağlıklı şekilde en iyi performanslarını göstermeleridir." dedi.

Kabulde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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