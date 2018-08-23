Japonya İmalat Pmı Ağustos'ta 52.5 Oldu

– Japonya imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ağustos'ta 52.4 olan beklentinin biraz üstünde, 52.5 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre, Temmuz'daki 52.3 düzeyinden beklentinin biraz üstünde gerçekleşen PMI rakamıyla ilgili konuşan IHS Markit Ekonomisti Joe Hayes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos rakamları Japonya imalat büyümesi döngüsünün, küresel ekonomik krizden beri görülen en büyük genişleme olmak üzere iki yıla yayılacağını gösterdi.

"Yeni siparişlerdeki talep artışı üretim artışının sağlam bir hızda ilerlediğini gösterirken, ihracat siparişlerindeki düşüş ise son PMI verisinin güçlü iç piyasadan kaynaklandığını ortaya koydu." - İstanbul