Japonya ile Kamboçya'dan "Serbest ve Açık Hint Pasifik" iş birliği vurgusu

Japonya ile Kamboçya, "Serbest ve Açık Hint Pasifik" bölgesi kapsamlı güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi mutabakatına vardı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Kamboçya Başbakan Veliahtı Hun Manet, başkent Tokyo'da yaptıkları görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşmenin basına açık bölümde konuşan Kişida, sadece ikili ilişkileri değil, güvenlik iş birliğini de derinleştirmek istediğini söyledi.

Hun ise ziyaret kapsamında, Japonya Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile iki ülke iş birliğini farklı yönleriyle ele alma fırsatı yakaladıklarını bildirdi.

Kişida ve Hun, "Serbest ve Açık Hint Pasifik" bölgesi kapsamlı güvenlik iş birliğinin artırılması mutabakatına vardı.

Kyodo ajansı iki ülke mutabakatının, Çin'in bölgesel faaliyetleri ve nüfuzu karşısında bir hamle olacağı yorumunu yaptı.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da 36 yıldır Başbakan olan Hun Sen'in en büyük oğlu Hun Manet Aralık 2021'de "geleceğin başbakanı" vizyonuyla "Veliaht Başbakan" pozisyonuna getirilmişti.