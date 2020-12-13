Japonya ile Güney Afrika'dan post-pandemi dönemi iş birliği vurgusu
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Japonya ile Güney Afrika'dan post-pandemi dönemi iş birliği vurgusu

13.12.2020 06:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:54
Japonya ile Güney Afrika'dan post-pandemi dönemi iş birliği vurgusu

Japonya, Afrika kıtasının başlıca giriş kapılarından Güney Afrika ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ticari ilişkilerini geliştirmekte mutabık kaldı.

Japonya, Afrika kıtasının başlıca giriş kapılarından Güney Afrika ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ticari ilişkilerini geliştirmekte mutabık kaldı.

Kyodo ajansını haberine göre Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Afrika turu kapsamında geldiği Güney Afrika'da mevkidaşı Grace Naledi Mandisa Pandor ile görüştü.

İkili, post-pandemi döneminde ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımın artırılması için yakın bir tarihte iş temsilcilerini buluşturacak bir zirve düzenlenmesinde mutabık kaldı.

Kıtanın gayri safi hasıla pastasının yüzde 20'lik dilimine sahip Güney Afrika'da, Toyota ve Nissan gibi otomobil üreticileri dahil 160'a yakın Japon firmanın tesisleri yer alıyor.

Ramaphosa ile görüşme

Bakanlık açıklamasına göre Bakan Motegi, ziyaretinde Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile telefonda görüştü.

Görüşmede Motegi ülkesinin hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestiyeti ve serbest ticareti hedefleyen "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonuna ilişkin iş birliği talebini iletti.

Güney Afrika bu yıl, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 geçici üyesi arasında yer alırken, Afrika Birliğinin (AU) dönem başkanlığını elinde bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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