Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu
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Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin "yakın iş birliği" vurgusu

15.12.2020 07:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 07:50
Japonya ile Filipinler'den Güney Çin Denizi'ne ilişkin

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telefonda görüşen Başbakan Suga ile Devlet Başkanı Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptı.

Görüşmede Suga, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülke arasında stratejik partnerliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Filipinler'in altyapı projeleriyle desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore tarafından 1970-1980'lerde alıkonulan Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik destek talep etti.

Suga, Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanları'nın yaşadığı Mindanao adasındaki barış sürecine ilişkin desteklerini yineledi.

Suga, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü temsilen, Ocak ayında Filipinler'in Cebu adasında başkonsolosluk açılacağını kaydetti.

Duterte ise Suga'yı eylülde seçildiği görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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