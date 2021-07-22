Japonya ile CARICOM ülkelerinden "hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen" vurgusu
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Japonya ile CARICOM ülkelerinden "hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen" vurgusu

Japonya ile CARICOM ülkelerinden 'hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzen' vurgusu
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ile Karayip Topluluğu (CARICOM) ülkeleri, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunmasını teşvik etmek konusunda anlaştı.

Japonya ile Karayip Topluluğu (CARICOM) ülkeleri, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin korunmasını teşvik etmek konusunda anlaştı.

Orta Amerika turu kapsamında Jamaika'yı ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 15 üyeli CARICOM'daki mevkidaşlarıyla çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre görüşmede Japonya ile CARICOM ülkeleri, hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası düzenin desteklenmesinde mutabakata vardı.

Görüşmede bakanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve afet önleme ve azaltma tedbirlerine yönelik iş birliği fırsatlarını da ele aldı.

Kyodo ajansı, toplantının, Çin'in Karayipler bölgesindeki ülkelerle "altyapı yatırımları ve Kovid-19 aşı diplomasisi vasıtasıyla nüfuzunu artırdığı sürece denk geldiğini" bildirdi.

Ziyareti kapsamında Jamaika Başbakanı Andrew Holness tarafından kabul edilen Bakan Motegi, Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kamina Johnson ile de görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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