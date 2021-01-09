Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı

09.01.2021 07:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:52
Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı

Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Japonya ile Brezilya arasında Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Dış ziyaret turu kapsamında Brezilya'ya giden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Ernesto Henrique Fraga Araujo ile görüştü.

Çevre koruma ve dijital ekonomiye yönelik iş birliğinin koordine edilmesi vurgusunun yapıldığı görüşmede, Amazon ormanlarındaki biyoçeşitliliğin korunmasını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı.

Motegi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Messias Bolsonaro tarafından da kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında karşılıklı ticari yatırımların güçlendirilmesi ele alındı.

Kyodo ajansına göre, görüşmede Brezilya genelinde faaliyet gösteren Japon firmaların yatırım çevrelerinin geliştirilmesi ve fırsatların artırılmasına yönelik mutabakata varıldı.

Motegi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle temmuza ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik Bolsonaro'nun desteğini aldı.

Kıtada sırasıyla Meksika, Uruguay, Arjantin ve Paraguay'ı ziyaret eden Japon Dışişleri Bakanı'nın, Afrika'da Senegal ve Kenya'ya gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Prens Harry Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya ile Brezilya, Amazonlardaki biyoçeşitliliği koruyacak mutabakat muhtırası imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 07:55:16. #1.15#
title