Japonya ile Avustralya savunma alanında anlaşma imzaladı

Japonya ile Avustralya, ortak askeri tatbikatların yapılmasını sağlayacak Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzaladı.

Pasifik bölgesinin iki ada ülkesi, Çin'in artan bölgesel askeri faaliyetleri karşısında savunma iş birliğini güçlendirmenin yollarını arıyor.

Çevrim içi görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan ikili, Japonya-Avustralya güvenlik iş birliğini güçlendirme sözü verdi.

Basına açık kısımda anlaşmanın önemini vurgulayan Kişida, "Japonya ve Avustralya güvenlik iş birliğini yeni bir seviyeye çıkartacak sembol bir anlaşma." dedi.

Morrison ise "tarihi" olarak tanımladığı anlaşmanın iki ülke arasında iş birliğinin yüksek seviyelere taşınmasını sağlayacağını söyledi.

???????Morrison, "Teknik düzeyde ileriye doğru atılmış önemli bir adım ama bence stratejik düzeyde Tokyo ve Canberra arasında çok daha yakın savunma ilişkileri anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İki lider, iki ülke orduları arasında birlikte çalışabilirlik ve iş birliğini artıracak Karşılıklı Erişim Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşmayla, ortak tatbikatlar ile afet müdahalelerinde savunma personelinin konuşlandırılması ile silah ve ekipman sevkiyatının hızlandırılması ve kolaylaştırılması hedefleniyor.

Tokyo ve Canberra hükümetleri bu anlaşmayla ilgili kapsamlı müzakerelere 2014'te başlamış ve Kasım 2020'de mutabakata varmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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