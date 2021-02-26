Japonya ile Avustralya'dan "Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde iş birliği" vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Japonya ile Avustralya'dan "Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde iş birliği" vurgusu

26.02.2021 07:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 07:54
Japonya ile Avustralya'dan

Japonya ile Avustralya, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde Çin'in statükoyu "güç kullanarak tek taraflı değiştirme" girişimlerine karşı yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya ile Avustralya, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde Çin'in statükoyu "güç kullanarak tek taraflı değiştirme" girişimlerine karşı yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

İkili, Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu "güç kullanarak tek taraflı değiştirme" girişimlerine karşı yakın iş birliğinin sürdürülmesine karar verdi.

Suga, ay başında yürürlüğe giren ve Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia edilen sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasaya karşı tepkisini iletti.

Suga, Çin'e karşı oluşturulan gayrı resmi ittifak olarak bilinen ve ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" ittifakının önemine değindi.

Bu ittifak vasıtasıyla "Serbest ve Açık Hint Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Suga, "Özel Stratejik Partner olarak biz, güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda iş birliğimizi derinleştireceğiz." dedi.

Morrison, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, enerji partnerliği ve yeni dijital platformlara ilişkin görüşüldüğünü aktardı ve temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına ilişkin mevkidaşına başarılar diledi.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Serdar Ortaç Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya ile Avustralya'dan "Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi'nde iş birliği" vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 07:55:22. #1.14#
title