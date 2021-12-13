Japonya ile Avustralya'dan Çin'in faaliyetlerine karşı Quad ittifakı vurgusu - Haberler
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Japonya ile Avustralya'dan Çin'in faaliyetlerine karşı Quad ittifakı vurgusu

Japonya ile Avustralya'dan Çin'in faaliyetlerine karşı Quad ittifakı vurgusu
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya ile Avustralya, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri karşısında Quad ittifakının güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya ile Avustralya, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri karşısında Quad ittifakının güçlendirilmesinde anlaştı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne ile bir araya geldi.

Hayaşi ve Payne, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülke ilişkilerinin "özel stratejik partnerlik" seviyesine yükseltilmesine yönelik mutabakata vardı.

İki bakan, Çin'in Hint-Pasifik'te artan faaliyetleri karşısında Japonya, ABD, Hindistan ve Avustralya ortaklığıyla yürütülen Quad ittifakının güçlendirilmesinde anlaştı.

Görüşmede, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Mikronezya, Nauru ve Kiribati arasında internet bağlantısını güçlendirmek amacıyla ABD, Avustralya ve Japonya'nın desteğiyle kurulacak denizaltı kablo projesinin son durumu da ele alındı.

Kasım ayında göreve gelen Hayaşi, G7 mevkidaşlarını buluşturan zirve kapsamında çıktığı ilk yurt dışı turunda Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

"Demokrasi Yayı"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki Demokrasi Yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar ve bilgi alışverişini kapsıyor.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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