Japonya ile ASEAN'dan Kovid-19'a karşı ekonomik toparlanmada iş birliği - Haberler
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Japonya ile ASEAN'dan Kovid-19'a karşı ekonomik toparlanmada iş birliği

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ile ASEAN'dan Kovid-19'a karşı ekonomik toparlanmada iş birliği

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik toparlanma için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Japonya ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik toparlanma için iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, çevrim bir araya gelen Japonya ile ASEAN bünyesindeki ekonomi bakanları, salgın ve sonrası döneme dair ikili ilişkileri ele aldı.

Burada konuşan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, "Her bir ülke aynı anda hem vaka seyrini düşük tutmak hem de sosyoekonomik faaliyetleri sürdürmek gibi zor bir görevle karşı karşıya." dedi.

Toplantıda ASEAN ile Japonya, özellikle sanayi üretiminde etkisini gösteren Kovid-19 salgınına karşı ekonomik toparlanma kapsamlı iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Buna göre, taraflar tedarik zincirlerinin direncinin artırılması, ticaret akışının garanti edilmesi ile dijital teknolojilerin teşvik edilmesi konularında eylem planı uygulayacak.

Kyodo, 10 üyeli ASEAN ile Japonya'nın, 2020'deki ticaret hacminin, önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 düşerek, 204 milyar dolar olarak kayda geçtiğini aktardı.

1967'de Bangkok'da kurulan ve şu an Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası iş birliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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