Japonya ile Almanya'dan İndo-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu
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Japonya ile Almanya'dan İndo-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya ile Almanya'dan İndo-Pasifik bölgesinde yakın iş birliği vurgusu

Japonya ile Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in tehditkar faaliyetlerini sürdürdüğü İndo-Pasifik bölgesinde, kurala dayalı düzenin inşa edilmesi amacıyla yakın iş birliği yürütülmesinde mutabakata vardı.

Japonya ile Almanya Dışişleri ve Savunma Bakanları, Çin'in tehditkar faaliyetlerini sürdürdüğü İndo-Pasifik bölgesinde, kurala dayalı düzenin inşa edilmesi amacıyla yakın iş birliği yürütülmesinde mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ve Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, çevrim içi 2+2'li Güvenlik Diyaloğu Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvede, Alman ve Japon Bakanlar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine yönelik "ciddi endişeler" taşıdıklarını aktardı.

Japonya, Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren ve Çin sahil güvenliğine, kendisine ait kabul ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren yasayı kınadı.

Ortak tatbikat ve gözetleme teklifi

Japonya Almanya'ya, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) bu yıl içerisinde Almanya ordusuyla ortak askeri tatbikat düzenlemeyi teklif etti.

Öte yandan Japonya, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarından kaçınmak amacıyla bölge denizlerinde gemiden gemiye yasa dışı kargo transferlerinin gözetlenmesinde, Almanya ile iş birliği yapılması önerisinde de bulundu.

Alman ve Japon Bakanlar, İndo-Pasifik bölgesinde, düzene dayalı sistemin hayata geçirilmesi kapsamında yakın iş birliği yürütülmesinde anlaştı.

İki ülke geçen ay, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi için gizli bilgilerin karşılıklı aktarımını hedefleyen mutabakat imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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