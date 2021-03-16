Japonya ile ABD, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırmayı hedefliyor
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Japonya ile ABD, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırmayı hedefliyor

16.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:35
Japonya ile ABD, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırmayı hedefliyor

Japonya ile ABD savunma bakanları, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırma konusunda mutabakat sağladı.

Japonya ile ABD savunma bakanları, Hint-Pasifik'teki savunma iş birliğini artırma konusunda mutabakat sağladı.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo ile Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklamada bulunan bakanlar, iki ülke ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kişi, mevkidaşının ilk yurt dışı ziyaretini ülkesine yapmasının, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine yönelik güçlü taahhütlerinin altını çizdiğini söyledi.

Görüşmede başta Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki tehditkar eğilimleri dahil bölgesel konuların ele alınacağını kaydeden Kişi, "Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını artırmak istiyoruz." dedi.

"Cesur ve dirençli"

ABD Savunma Bakanı Austin, Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini bildirdi.

Göreve geldikten sonra ilk yut dışı ziyaretini Japonya'ya yaptığına dikkati çeken Austin, "ABD ile Japonya ittifakı sağlamdır ve gelecekte de başarılara doğru yol alacaktır." ifadesini kullandı.

Sadakat ve vatanseverliğin, iki ülke halkının ortak özelliği olduğuna işaret eden Austin, ABD-Japonya ittifakının, güncel meydan okumalara karşı cesur ve dirençli olduğunu söyledi.

Austin, "Beraber savunduğumuz 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' ideali, bugünün ve yarının sorunlarının ele alınmasında köşe taşı görevi görüyor." dedi.

Bakanlar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" idealinin hayata geçirilmesine yönelik ikili güvenlik ittifakının işletilmesine ilişkin mutabakata vardı.

İlk yurt dışı seyahatini Çin'e karşı güçlü bir caydırıcılık oluşturmak için Pasifik bölgesine yapan Austin'in, Tokyo ziyareti sonrası Seul ve Yeni Delhi'ye gitmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden 12 Mart'ta Çin'e karşı ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad ittifakı liderleriyle yaptığı çevrim içi görüşmede, bölgenin güvenliği ve refahına ilişkin ülkesinin taahhütlerini dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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