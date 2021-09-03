Japonya ile 13 Pasifik ada ülkesinden "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu vurgusu
Japonya ile 13 Pasifik ada ülkesi Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı.
Japonya ile 13 Pasifik ada ülkesi Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesinde anlaştı.
Çevrim içi "Japonya-Pasifik Adaları Savunma Diyaloğu" zirvesinde 13 mevkidaşıyla bir araya gelen Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildirgeye göre Japonya ve ada ülkeleri, Çin'in bölge denizlerindeki tehditkar faaliyetlerine karşısında iş birliği sözü verdi.
"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde mutabık kalındığı kaydedilen bildirgede "tehditlere karşı güven artırılması ve karşılıklı anlayış" vurgusu yapıldı.
Bildirgede Kuzey Kore'nin nükleer dahil tüm kitle imha silahlarından "eksiksiz, kanıtlanabilir, geri çevrilemez şekilde arındırılmasına" yönelik anlaşıldığı kaydedildi.
Çevrim içi zirvede ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda temsilcileri de yer aldı.
Kyodo ajansı, Japonya için ekonomi ve güvenlik sahalarında önemli kabul edilen Pasifik ada ülkelerini, Çin'in altyapı alanında verdiği mali kredilerle etkisi altında tutmayı hedeflediğini bildirdi.
13 Pasifik ada ülkesi Cook Adaları, Fiji, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu'dan oluşuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan