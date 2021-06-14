Japonya, ihtilaflı takımadalardaki tatbikat nedeniyle Güney Kore ile G7 görüşmesini iptal etti
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Japonya, ihtilaflı takımadalardaki tatbikat nedeniyle Güney Kore ile G7 görüşmesini iptal etti

Japonya, ihtilaflı takımadalardaki tatbikat nedeniyle Güney Kore ile G7 görüşmesini iptal etti
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Japonya'nın, Güney Kore'nin Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) ihtilaflı takımadalarda düzenlemeyi planladığı tatbikat nedeniyle Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında İngiltere'deki G7 Zirvesi marjında yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Japonya'nın, Güney Kore'nin Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) ihtilaflı takımadalarda düzenlemeyi planladığı tatbikat nedeniyle Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında İngiltere'deki G7 Zirvesi marjında yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Japon tarafının, sahil kasabası Corbis Bay'de dün yapılması planlanan görüşmeyi "tek taraflı olarak iptal ettiği" bilgisini paylaştı.

Yetkili, iptal kararının, Doğu Denizi'ndeki iki ülke arasında egemenlik ihtilafına sebep olan takımadalar çevresinde düzenlenmesi planlanan olağan tatbikat nedeniyle alındığını düşündüğünü belirtti.

Görüşme gerçekleşseydi, Eylül 2020'de göreve gelen Suga ile Moon arasındaki ilk bire bir temas olacaktı.

Güney Kore'nin "Dokdo" Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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