Japonya hükümetinden rekor bütçeye vize
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Japonya hükümetinden rekor bütçeye vize

21.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:46
Japonya hükümetinden rekor bütçeye vize

Japonya'da hükümet 2021 mali yılı için hazırlanan 106.61 trilyon Yen'lik (yaklaşık 1.03 trilyon dolar) rekor bütçe tasarısını onayladı.

Japonya'da hükümet 2021 mali yılı için hazırlanan 106.61 trilyon Yen'lik (yaklaşık 1.03 trilyon dolar) rekor bütçe tasarısını onayladı.

Covid-19 salgınının ekonomik etkileri, artan sosyal güvenlik harcamaları ve savunma ihtiyaçları nedeniyle ekonomide zorlu bir dönemden geçen Japonya'da hükümet bugün 2021 mali yılı bütçe tasarısını onayladı. 9 yıl üst üste rekor kıran ve 3 yıl boyunca 100 trilyon Yen'i (yaklaşık 966 milyar Dolar) aşan yıllık bütçe, geçtiğimiz Nisan ayında başlayan 2020 mali yılının 102.66 trilyon Yen'lik (yaklaşık 992 milyar Dolar) başlangıç bütçesinin üstüne çıkarak 106.61 trilyon yen (yaklaşık 1.03 trilyon Dolar) olarak belirlendi.

Savunma ve sosyal güvenliğe büyük pay

Ülkenin yaşlanan nüfusunun neden olduğu yüksek sosyal güvenlik harcamaları için 35.84 trilyon Yen (yaklaşık 347 milyar Dolar) tutarında rekor bütçe ayıran hükümet, savunma için ise 5.34 trilyon Yen'lik (yaklaşık 51 milyar Dolar) rekor büyüklükte bir paket hazırladı. Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore tehdidinin savunma bütçesinin önceki yıla göre yaklaşık 590 milyon Dolar artmasında önemli rol oynadığı belirtilirken, korona virüs pandemisiyle mücadeleye ise 5 trilyon Yen (yaklaşık 48 milyar dolar) daha tahsis edileceği öğrenildi. Taslak bütçenin önümüzdeki yılın başlarında Ulusal Meclis'e sunulması bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hadise İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Falcao Samatta Çağdaş Atan Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız İngiltere Gaziantep Para Cezası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya hükümetinden rekor bütçeye vize | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 09:59:06. #1.14#
title