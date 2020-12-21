Japonya hükümetinden rekor bütçeye vize

Japonya'da hükümet 2021 mali yılı için hazırlanan 106.61 trilyon Yen'lik (yaklaşık 1.03 trilyon dolar) rekor bütçe tasarısını onayladı.

Covid-19 salgınının ekonomik etkileri, artan sosyal güvenlik harcamaları ve savunma ihtiyaçları nedeniyle ekonomide zorlu bir dönemden geçen Japonya'da hükümet bugün 2021 mali yılı bütçe tasarısını onayladı. 9 yıl üst üste rekor kıran ve 3 yıl boyunca 100 trilyon Yen'i (yaklaşık 966 milyar Dolar) aşan yıllık bütçe, geçtiğimiz Nisan ayında başlayan 2020 mali yılının 102.66 trilyon Yen'lik (yaklaşık 992 milyar Dolar) başlangıç bütçesinin üstüne çıkarak 106.61 trilyon yen (yaklaşık 1.03 trilyon Dolar) olarak belirlendi.

Savunma ve sosyal güvenliğe büyük pay

Ülkenin yaşlanan nüfusunun neden olduğu yüksek sosyal güvenlik harcamaları için 35.84 trilyon Yen (yaklaşık 347 milyar Dolar) tutarında rekor bütçe ayıran hükümet, savunma için ise 5.34 trilyon Yen'lik (yaklaşık 51 milyar Dolar) rekor büyüklükte bir paket hazırladı. Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore tehdidinin savunma bütçesinin önceki yıla göre yaklaşık 590 milyon Dolar artmasında önemli rol oynadığı belirtilirken, korona virüs pandemisiyle mücadeleye ise 5 trilyon Yen (yaklaşık 48 milyar dolar) daha tahsis edileceği öğrenildi. Taslak bütçenin önümüzdeki yılın başlarında Ulusal Meclis'e sunulması bekleniyor.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı