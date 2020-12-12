Japonya hükümetinden askeri misyonunun Orta Doğu görevine vize
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Japonya hükümetinden askeri misyonunun Orta Doğu görevine vize

12.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:30
Japonya hükümetinden askeri misyonunun Orta Doğu görevine vize

Japonya'da hükümet denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderilen askeri misyonun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair kararı onayladı.

Japonya'da hükümet denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya gönderilen askeri misyonun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına dair kararı onayladı.

Geçtiğimiz yıl Umman Körfezi'nde seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderen Japonya, söz konusu askeri misyonun süresini 1 yıl daha uzattı. Normal şartlarda 26 Aralık'ta süresi dolan misyonun faaliyetlerini değerlendiren kabine, istihbarat sağlama görevinin devamının gerekli olduğunu göz önüne alarak uzatma kararını onayladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, "Japonya ile bağlantılı gemilerin korunmasına dair acil bir ihtiyaç olmamasına rağmen, ABD ile İran arasındaki gerilim varlığını koruyor" diyerek kararın nedenini açıklarken, Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise denizcilik sektörünün SDF'nin bölgedeki faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu ve seyir güvenliği konusunda beklenti içinde olduğunu ifade etti.

Japonya bağımsız güç göndermişti

Japonya'da Bakanlar Kurulu'nun geçen yıl Aralık ayında onayladığı Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) ilk uzun vadeli istihbarat toplama görevi ABD-İran gerilimi gölgesinde Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından gündeme gelmiş, İran ile güçlü diplomatik bağlarını göz önünde bulunduran Japonya, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri korumak üzere kurulacak ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı almıştı. Tokyo, bunun yerine devriye uçakları ve savaş gemilerinden oluşan kendi bağımsız gücünü gemilerin seyir güvenliğini sağlamak üzere istihbarat toplamak amacıyla bölgeye göndermişti.

Misyonun görevi istihbarat

İstihbarat toplama faaliyetlerinde bulunacağı açıklanan askeri misyonun, edilen tüm bilgileri Japonya ile bağlantısı olan gemilerle ve ABD dahil diğer ülkelerle paylaşacağı belirtilmişti. Umman Körfezi, Arap Denizi'nin kuzey kısmı ve Aden Körfezi'nde görev alacak askeri gücün Hürmüz Boğazı'nda veya Basra Körfezi'nde bulunmayacağı bildirilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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