Japonya hükümeti siber zorbalığa karşı cezaları ağırlaştırmayı planlıyor - Haberler
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Japonya hükümeti siber zorbalığa karşı cezaları ağırlaştırmayı planlıyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya hükümeti siber zorbalığa karşı cezaları ağırlaştırmayı planlıyor

Japonya Adalet Bakanı Kamikawa Yoko, siber zorbalığı "ciddi şekilde ele alınacak bir suç olarak tanımlamayı planladıklarını" söyledi.

Japonya Adalet Bakanı Kamikawa Yoko, siber zorbalığı "ciddi şekilde ele alınacak bir suç olarak tanımlamayı planladıklarını" söyledi.

Bakan Kamikawa, düzenlediği bası toplantısında, siber zorbalık ve sosyal medyada hakaret konusunda cezai yaptırımları artırmak istediklerini belirtti.

"Çevrim içi hakaretler ardı ardına benzer paylaşımları tetikliyor" diyen Kamikawa bunların "geri döndürülemez insan hakları ihlallerine yol açtığını" kaydetti.

Kamikawa "Çevrim içi istismara karşı giderek artan eleştirilerle karşılaşıyoruz ve bunları ciddi şekilde ele alınacak bir suç olarak tanımlamalıyız" dedi.

Buna göre bakanlık, ifade özgürlüğü ile çevrim içi hakaretler arasında "hassas dengenin" gözetilerek yeni planlaması kapsamında, bünyesindeki istişari heyete danışacak.

Yaptırımların bir yıla kadar hapis ya da 300 bin yene (2 bin 700 Dolar ) kadar para cezalarına yükseltilmesi ile hakaretler için zaman aşımı süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılması görüşülecek.

Mevcut ceza hukukunda siber zorbalık suçluları 30 güne kadar gözaltı ya da 10 bin yene (91 dolar) kadar para cezalarına çarptırılıyor.

Kyodo ajansı bakanlık kararında, geçen yıl sosyal medyada uğradığı siber zorbalık sonrası yaşamına son verdiği iddia edilen aktrist ve güreşçi Kimura Hana (22) olayına yönelik kamuoyuna yansıyan tepki mesajlarının etkili olduğunu aktardı.

Olay sonrası Osaka kenti ile Fukui eyaletinden iki kişiye, Kimura'ya karşı hakaret ettikleri gerekçesiyle 9'ar bin yen (82 dolar) para cezası verilmişti. Kamuoyunda para cezalarının "oldukça hafif kaldığı" yorumları yapılmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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