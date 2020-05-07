Japonya hükümeti: "OHAL'in erken sona ermesi Mayıs ortasındaki duruma bağlı"

Korona virüs salgını nedeniyle süresi uzatılan OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceğini belirten Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin kararının Mayıs ortasında durumu değerlendirecek uzmanların görüşüne bağlı olduğunu duyurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle süresi uzatılan OHAL'in 31 Mayıs öncesinde kaldırılabileceğini belirten Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, hükümetin kararının Mayıs ortasında durumu değerlendirecek uzmanların görüşüne bağlı olduğunu duyurdu.

Dünyada küresel bir kriz halini alan korona virüs pandemisi nedeniyle ülkede ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı Japonya'da hükümetten sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi. Gazetecilere konuşan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, OHAL uygulamasının bu ay sonundan önce kaldırılmasının mümkün olduğunu dile getirdi. Hükümete korona virüs konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun Mayıs ortasında güncel durumu değerlendirmek üzere toplanacağı bilgisini paylaşan Suga, kurulun uygun şartların oluştuğu konusunda görüş bildirmesi halinde hükümetin 31 Mayıs'ı beklemeden OHAL'i sonlandıracağını açıkladı.

Yeni vaka bildirilmedi

Dün gece itibariyle 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 16 bin 189 vaka tespit edilen Japonya'da bugün öğle saatlerine kadar yeni vaka bildirilmedi.

Öte yandan 590 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 6 Mayıs'ta sona ermesi beklenen OHAL'in süresi 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA