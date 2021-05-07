Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak
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Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak

Japonya hükümeti Kovid-19'a karşı OHAL'i uzatacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatma kararı aldı.

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatma kararı aldı.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, düşmeyen vaka oranları karşısında, "Kriz durumu hissiyatımız sürüyor." ifadesini kullandı.

"Hükümet, vaka oranlarını tam kapsamlı kontrol altına alacak ve halkın güvende olduğu hissetmesi için elinde geleni yapacak." diyen Nişimura, OHAL'i uzatmayı planladıklarını belirtti.

Osaka'daki vaka artışlarına dikkati çeken Nişimura, "Osaka'da yatak kapasitesi oldukça kritik. Tokyo'da da bu oranın gelecek iki haftada kötüleşmesini bekliyoruz. Başkentte daha bulaşıcı varyantlar yayılıyor." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da 11 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL, mayıs ayı sonuna dek uzatılacak. Uygulamaya Aiçi ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 622 bin 693'e, ölü sayısı 10 bin 625'e yükseldi. Ülke genelinde 1098 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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