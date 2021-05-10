Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
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Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor

Japonya hükümeti günlük 1 milyon Kovid-19 aşı vurmayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşı vurulmasını hedefliyor.

Japonya hükümeti, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günlük bir milyon kişinin aşı vurulmasını hedefliyor.

Kyodo ajansının haberine göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında Başbakan Suga Yoşihide, halihazırdaki aşı vurulma oranını 3 katına çıkarmayı planlıyor.

Düzenlediği basın toplantısında Suga, salgınla mücadele kapsamında günlük 1 milyon kişinin aşı vurulması için planlamaların yapıldığını açıkladı.

Günlük 1 milyon aşı oranıyla Japonya'da 16 yaş üstü her kişinin, aşının iki dozunu da yedi ay içerisinde vurulmuş olacağı hesaplanıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar ülkede en az bir doz aşı vurulan kişi sayısı 3 milyonu geçti. Bu oran toplam nüfusun yüzde 2'sine denk geliyor.

Şubat ayında Pfizer aşısını resmen onaylayan bakanlığın bu ay içerisinde Moderna aşısını da resmen onaylaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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