Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga'dan IOC üyesi Pound'a cevap Açıklaması
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Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga'dan IOC üyesi Pound'a cevap Açıklaması

Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve yerel organizatörlerin 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

26.02.2020 09:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:50
Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga'dan IOC üyesi Pound'a cevap Açıklaması

hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, (IOC) ve yerel organizatörlerin 2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Japon basınına konuşan Suga, IOC üyesi Dick Pound'un koronavirüs nedeniyle olimpiyatların yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararı oyunların başlamasına iki ay kala vereceklerini açıklamasına cevap verdi.

Pound'un düşüncelerinin IOC'i bağlamayacağını ifade eden Suga, "IOC bu açıklamaların resmi olmadığını ve olimpiyat hazırlıklarının planlandığı gibi devam ettiğini aktardı." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.

Kaynak: AA

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