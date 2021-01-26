Japonya, Hint-Pasifik'teki zorluklara karşı AB ile iş birliği hedefliyor
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Japonya, Hint-Pasifik'teki zorluklara karşı AB ile iş birliği hedefliyor

26.01.2021 05:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 05:18
Japonya, Hint-Pasifik'teki zorluklara karşı AB ile iş birliği hedefliyor

Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde hukuk temelinde bir düzenin sürdürülmesi için Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde hukuk temelinde bir düzenin sürdürülmesi için Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesini hedeflediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyinin olağan toplantısına çevrim içi katıldı.

Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik gibi başlıca zorluklara dikkati çeken Bakan Motegi, ABD dahil "aynı görüşe sahip" partnerlerin iş birliğine yönelik adımların sevindirici olduğunu kaydetti.

Motegi, "Hint-Pasifik'te güçler dengesi büyük ölçüde değişiyor. Doğu ve Güney Çin Denizi'nde görüldüğü üzere güvenlik, demokrasi ve insan hakları konusunda zorluklar mevcut." dedi.

Motegi ülkesinin hukukun üstünlüğü, seyrüsefer serbestliği temelinde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hayata geçirmek için AB ile iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Kyodo ajansı, Japonya'nın toplantıya ilk kez ve AB'nin talebi üzerine katıldığını kaydetti. Toplantıya 2018'de Güney Kore Dışişleri Bakanı, 2019'da Çin Dışişleri Bakanı katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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