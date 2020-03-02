Japonya heyeti eski Nissan CEO'su için Lübnan'da

02.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:00

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Japonya Adalet Bakanı Yardımcısı Hiroyuki Yoshiie ile Lübnan'a kaçan eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn'u görüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Yoshiie ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'ta bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Japonya'da adli kontrol altında tutulurken Lübnan'a kaçan Ghosn'un ele alındığı görüşmede, Avn, konuyla ilgili ülkesinin ilgili makamları ile Japonya arasında yazışmalarda bulunulduğunu ancak şu ana kadar Japonya'dan kendilerine bir yanıt gelmediğini söyledi.

Ghosn'un yasal pasaportuyla Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Lübnan'a giriş yaptığını hatırlatan Avn, Lübnan ile Japonya arasında tutukluların iadesine ilişkin herhangi bir iş birliğinin olmadığını belirtti.

Japon Bakan Yoshiie de Lübnan ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini ve Ghosn konusunda Beyrut yönetiminin kendileriyle iş birliği yapmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten uyarısı yayımlamış, kırmızı bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA