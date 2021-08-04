Japonya Havayolları'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor
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Japonya Havayolları'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor

Japonya Havayolları'nın ilk çeyrek kaybında Kovid-19 etkisi sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya Havayolları (JAL) Nisan-Haziran 2021 döneminde 57,9 milyar yen (531 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Japonya Havayolları (JAL) Nisan-Haziran 2021 döneminde 57,9 milyar yen (531 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

2021 mali yılı ilk çeyrek verilerini kapsayan açıklamasında JAL, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava yolu seyahat sektörüne yansıması dikkati çekti.

Buna göre, net kaybı Kovid-19 salgının olumsuz, masraf düşürücü önlemler ile kargo sektöründeki toparlanmanın ise olumlu etkilediği görüldü.

Buna göre JAL, 2021 mali yılı ilk çeyreğinde 57,9 milyar yen (531 milyon dolar) net kayıp yaşadı.

Firma satışları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,1 yükselerek 133 milyar yene (1,21 milyar dolar) çıktı.

Bu dönemde dış hat yolcu sayısı 149 bin 492'ye, iç hat yolcu sayısı ise 2,71 milyona yükseldi.

Kargo sektöründe ise 47,6 milyar yen (436 milyon dolar) gelir elde edildi. Önceki mali yılın aynı döneminde bu oran 26,5 milyar yen (242 milyon dolar) seviyesindeydi.

JAL, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kapsamlı gelir-gider tahmininde bulunmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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