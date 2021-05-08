Japonya Havayolları Kovid-19 nedeniyle 2020 mali yılında 2,6 milyar dolar net kayba uğradı

Japonya Havayolları (JAL) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyahat sektörüne etkisi sonucu 2020 mali yılında 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) net kayıp yaşadı.

Japonya Havayolları (JAL) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) seyahat sektörüne etkisi sonucu 2020 mali yılında 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) net kayıp yaşadı.

JAL'dan yapılan açıklamaya göre firma, Kovid-19 salgının hava yolu sektörüne etkisiyle 31 Mart 2020'de sona eren mali yılda, 286,6 milyar yen (2,6 milyar dolar) kayba uğradı. Açıklamada bunun, 2012 mali yılından beri ilk gelir kaybı olduğu bildirildi.

Önceki mali yıla kıyasla satışları, yüzde 65,3 düşüşle 481,2 milyar yene (4,4 milyar dolar) gerileyen Japon firmanın, 2019 mali yılına kıyasla iç hat yolcu sayısı, yüzde 66,5 düşüşle 12,2 milyona gerilerken dış hat yolcu sayısı ise yüzde 96 düşüşle 357 bin 519 olarak kayda geçti.

İç hat gelirleri, yüzde 67,2 düşüşle 174 milyar yene (1,6 milyar dolar) düşen hava yolu şirketinin dış hat gelirleri de yüzde 94,3 düşüşle 27,9 milyar yene (256 milyon dolar) geriledi.

Öte yandan salgın döneminde artan talep nedeniyle firmanın kargo taşımacılığı gelirinde artış oldu. Japonya Havayolları'nın 2020 mali yılında kargo geliri, yüzde 40,6 yükselişle 128,8 milyar yene (1,1 milyar dolar) çıktı.

"Tam iyileşme" için 2023 mali yılı

Basın toplantısında konuşan JAL Başkanı Akasaka Yuji, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, talebe yönelik iyileşme göstergelerinin belirsiz olduğunu söyledi.

Akasaka, "Hava yolu taşımacılığına talep, aşıların etkisinin başlamasına bağlı. ABD ve İngiltere'de aşılama ilerleme kat ediyor ve seyahat talebi belirgin ölçüde geri kazanıldı." dedi.

"Keskin iyileşme" için hazırlık yapılması gerektiğini, ancak bunun ne zaman olacağını bilmediklerini kaydeden Akasaka, "tam iyileşme" için 2023 mali yılının beklendiğini belirtti.

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA) ise 2020 mali yılında 404,6 milyar yen (3,7 milyar dolar) net kayıp yaşadığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan