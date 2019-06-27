Japonya hattında 2,5 yılda 500 bin yolcu taşıyan THY hedef büyüttü
edindiği bilgilere göre THY'nin, bu yıl İstanbul-Tokyo-İstanbul uçuşlarında taşıdığı yolcu sayısı 100 bini geçti.
edindiği bilgilere göre THY'nin, bu yıl İstanbul-Tokyo-İstanbul uçuşlarında taşıdığı yolcu sayısı 100 bini geçti. THY, 2,5 yılda ise Tokyo pazarında gidiş ve geliş olmak üzere toplam 500 bin yolcuya ulaştı. Yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiren THY'de 61 kabin görevlisi Japonca biliyor.(Fotoğraflı)
- İstanbul
Kaynak: DHA
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