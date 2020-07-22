Japonya, günlük Covid-19 vak'a sayısında rekor kırdı
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Japonya, günlük Covid-19 vak'a sayısında rekor kırdı

Japonya'daki günlük Covid-19 vak'a sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya, günlük Covid-19 vak'a sayısında rekor kırdı
22.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:35

Japonya'daki günlük Covid-19 vak'a sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bugün ülke genelinde doğrulanan rekor sayıdaki 747 enfeksiyon toplam bilançoyu 27 bin 222'ye çıkarırken, ölü sayısı da bini geçti.

Son 1 aydır sayılarında yeniden artış gözlenen Covid-19 vak'aları nedeniyle salgında ikinci dalga endişesinin hüküm sürdüğü Japonya'dan bugün kötü haber geldi. Ülkedeki günlük vak'alar toplamı daha önce 11 Nisan'da kayda geçen 720'lik rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 238'i başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde 747 enfeksiyon doğrulandı. Böylece karantina gemisinde enfekte olan yolcular ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen vak'alar dahil olmak üzere toplam bilanço 27 bin 222'ye ulaştı.

ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇTİ

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 2'ye yükseldiği ifade edilirken, ülke genelinde 55 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 21 bin 310 hastanın ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

TOKYO VALİSİ UYARDI

Şimdiye dek enfekte olmuş 10 bin 54 sakiniyle ülkedeki en fazla vak'aya ev sahipliği yapan başkent Tokyo'nun yerel hükümeti ise yarın itibariyle başlayan ve hafta sonu da dahil 4 gün sürecek resmi tatil konusunda vatandaşları uyardı. İnsanları tatil süresince evde kalmaya çağıran Tokyo Valisi Yuriko Koike, dışarı çıkmak zorunda olanlara da yoğun tedbir uyarısında bulundu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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