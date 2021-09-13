Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını 'olası saldırılara' karşı uyardı - Haberler
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Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı uyardı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını

Japonya, Güneydoğu Asya bölgesindeki 6 ülkede yaşayan vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı kalabalık noktalar ve ibadethanelerden uzak durma çağrısı yaptı.

Japonya, Güneydoğu Asya bölgesindeki 6 ülkede yaşayan vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı kalabalık noktalar ve ibadethanelerden uzak durma çağrısı yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Endonezya, Filipinler, Singapur, Malezya, Tayland ve Myanmar'da yaşayan Japon vatandaşlarını "olası saldırılara" karşı uyardı.

Bu ülkelerde "intihar saldırıları gibi artan risklere yönelik" enformasyon edinildiğini bildiren bakanlık, Japon vatandaşlarına kalabalık noktalar ve ibadethanelerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Zaman belirtilmeyen uyarıda, söz konusu ülkelerde yaşayan Japonlara, yerel haberler i ve açıklamaları yakından takip etmeleri ve "şimdilik dikkatli olmaları" tavsiye edildi.

Uyarının, Japonya'nın bu ülkelerde mevcut büyükelçiliklerine gönderildiği kaydedildi.

"Detayları bilinmiyor"

Ulusal basında çıkan haberler de ise söz konusu ülkelerin, "tehditlere yönelik istihbaratlarının bulunmadığı" ve "Japonya'nın enformasyonun kaynağına ilişkin bilgi vermediği" kaydedildi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanee Sangrat, "Japonya'nın bilginin kaynağını açıklamadığını" ve uyarının gönderildiği Japonya'nın Bangkok Büyükelçiliğinin "tehdide yönelik detayların bilinmediğini" bildirdiğini söyledi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı "herhangi bir tehditten haber dar olmadıklarını" belirtirken, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah ise "ülkedeki Japon vatandaşlarına uyarı gönderildiğini" kabul etmedi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya, Güneydoğu Asya ülkelerindeki vatandaşlarını 'olası saldırılara' karşı uyardı - Haberler
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