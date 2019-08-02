Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı.

2.08.2019 13:26
Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı

Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı. Seul yönetimi, Tokyo'ya en kısa sürede sert karşı önlemlerle yanıt vereceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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