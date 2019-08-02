Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret listesinden çıkardı
Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı.
Japonya, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsüne sahip ülkeler listesinden çıkardı. Seul yönetimi, Tokyo'ya en kısa sürede sert karşı önlemlerle yanıt vereceğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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