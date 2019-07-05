Japonya, Güney Kore'ye ileri teknoloji ihracatını durdurdu

1945'te Güney Kore'yi işgali sırasında Korelileri zorunlu olarak Japon firmalarında, Koreli kadınları da Japonlara hizmet veren genel evlerde çalıştıran Japonya'nın tazmin etmesi konusunda anlaşma sağlanamayınca, Japonya Güney Kore'ye ileri teknoloji ürünleri ihracını durdurdu.

Japonya, Güney Kore ile anlaşmazlık sebebiyle pazartesi günü Güney Kore'ye akıllı telefonlarda kullanılan ileri teknoloji ürünü ekran ve çip ihracatını durduracağını söyledi. Karar dün uygulanmaya başladı.

Güney Koreli göstericiler, Japonya'nın Güney Kore'ye ileri teknoloji ürünü ihracatını durdurmasını Japonya'nın Seul elçiliği önünde protesto etti ve Korelilere Japon mallarını boykot etme çağrısı yaptı. Bugün 25 bin Güney Kore vatandaşı başkanlık sarayının web sitesine Japon mallarının boykot edilmesi ve Japonlara vize verilmemesi için mesaj gönderdi. Hükümetin bir ayda 200 bin dilekçe verilmesi halinde dilekçe konusunu görüşmesi gerektiği kaydedildi.

Güney Kore yönetimi ise Japonya'ya misilleme yapma hazırlığında bulunuyor. Bununla birlikte Güney Kore hükümetinin konuyla ilgili olarak önce Güney Kore'nin ileri teknoloji firmalarıyla, sonra Japonya ile görüşmek istediği ifade edildi.

Güney Kore, geçen haziran ayının 19'unda, II. Dünya Savaşı'nda Japon firmalarının Güney Korelileri zorunlu olarak çalıştırmasını tazmin için Japon ile ortak bir fon kurulmasını teklif etmiş, Japonya ise 1965 yılında yapılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasıyla bu davanın kapandığını ileri sürerek Seul'u ilişkileri bozmakla suçlamıştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konunun uluslararası tahkim paneline götürülmesi teklifinde bulundu.

1965 anlaşması altında Japonya, Güney Kore'ye 300 milyon dolarlık bir ekonomik yardım yapmış ve anlaşmadan önceki meselelerin tazmini için ise Güney Kore'ye 500 milyon dolar borç vermişti. Güney Kore bu meblağı 1950 - 1953 yılları arasında Kuzey Kore ile yaptığı savaşta hasar gören alt yapı ve bozulan ekonomiyi düzeltmek için harcadı. Ancak Japonlar tarafından zorunlu çalışmaya tabi tutulan Koreliler 1990 yıllarında acılarının tazmin edilmesini istemeye başladı.

Güney Kore Japonya'dan 2018 yılında 54 milyar 600 milyon dolar değerinde ürün ithal etti. Japon hizmet sektörüne ise 11 milyar 500 milyar dolar ödeme yaptı. Japonya ise Güney Kore'den 30 milyar 500 milyon dolarlık ürün ve 8 milyar 700 milyon dolarlık hizmet satın aldı. - SEUL

Kaynak: İHA