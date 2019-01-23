Japonya Güney Kore'nin "Provokasyon" İddiasını Reddetti

Japonya, Güney Kore'nin bir Japon savaş uçağının uluslararası sularda Güney Kore savaş gemisi üzerinde alçak uçuş yaptığı suçlamasını reddetti.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Savunma Bakanı Takei Ivaya, Güney Kore'nin, bir Japon savaş uçağının yerel saatle 14.00 civarında Jeju Adası'nın güneyinde uluslararası sularda seyir halindeki Güney Kore donanma gemisinin 60 ila 70 metre üzerinden alçak uçuş yaptığı iddiasının asılsız olduğunu belirtti.

Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait savaş uçağının Güney Kore savaş gemisinin 150 metre üzerinde seyrettiğini kaydeden Ivaya, bunun ulusal ve uluslararası kurallara uygun bir uçuş tarzı olduğunu ifade etti.

Ivaya, "Biz tehdit olarak değerlendirilebilecek bir uçuş yapmadık ve Güney Kore tarafını önceden bilgilendirdik." dedi.

Güney Koreli yetkililer, "Socotra Rock" adı verilen, bir denizaltı resifi üzerine kurulu okyanus araştırma merkezi yakınında yaşanan karşılaşmada uçağın yaklaştığını gören gemi personelinin pilotu telsizle uyardığını ve rotasını değiştirmesini istediğini ancak pilotun uyarılara rağmen alçak uçuşunu sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Japon uçağının Güney Kore donanma gemisinin 60 ila 70 metre üzerinde alçak irtifada uçtuğunu iddia etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı Operasyonlar Dairesi Başkanı Suh Wook, basına yaptığı açıklamada, Japon uçağı tarafından Güney Kore gemisine yakın mesafede gerçekleştirilen alçak irtifa uçuşunun açıkça "provokatif" bir eylem olduğunu ve Güney Kore ordusunun bu durumu güçlü bir şekilde kınadığını kaydetmişti.

Suh, bu durumun tekrarlanması halinde Güney Kore ordusunun "güçlü bir şekilde karşılık vereceğini" dile getirmişti.

Japonya, geçen ay, Güney Kore'ye ait bir donanma gemisinin atış kontrol radarını Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir devriye uçağına kilitlediğine ilişkin bir video yayımlamıştı. Güney Kore Donanması ise Japonya'nın bu iddiasını reddederek söz konusu durumun yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Adı açıklanmayan bir yetkili, "Gemi, Japonya'nın hava savunma teşhis bölgesinde uçan devriye uçağı yüzünden değil, Koreler arası deniz sınırına yakın yerde sürüklenen bir Kuzey Kore savaş gemisinin izini sürmeye çalıştığı için atış kontrol radarı kullandı." demişti.

Kaynak: AA