Japonya, Güney Kore'den gelen turistlere seyahat kısıtlaması uygulayacak

26.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:02

Japonya, korona virüsünün Güney Kore'de hızla yayıldığı Cheongdo ilçesi ve Daegu şehirlerinde bulunan turistlere seyahat kısıtlaması uygulamaya hazırlanıyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Güney Kore'de hızla yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle Japonya hükümeti yeni sınır tedbirleri almaya hazırlanıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Japonya Güney Kore'de korona virüsünün yayıldığı bölgeler olarak bilinen Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Cheongdo ilçesi ve Daegu şehrinden gelen turistlere seyahat kısıtlaması uygulayacak. Japonya'ya varışlarından önceki 14 günlük süre içinde söz konusu bölgelerde bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişini yasaklamaya hazırlanan hükümetin, konuyu bugün gerçekleştirilecek korona virüsü görev gücü toplantısında ele alacağı belirtildi.



Dün de seyahat uyarısı yapılmıştı



Dün Japonya Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'nin söz konusu bölgelerine yönelik seyahat uyarısı yayınlamış, bölgeye gitmeyi planlayan Japon vatandaşlarına kararlarını gözden geçirme çağrısı yapılmıştı. Japonya daha önce de geriye dönük olarak 14 gün içinde Çin'in Hubei ve Zhejiang eyaletinde bulunan yabancılara ülkeye giriş yasağı uygulama kararı almıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA